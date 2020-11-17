Определены победители шахматного проекта «Твой ход»

17.11.2020, 13:10, Новости дня

Стали известны победители первого всероссийского шахматного проекта Ассоциации студенческих спортивных клубов РФ (АССК) «Твой ход», в котором свыше 1,2 тыс. человек из 75 регионов сыграли 10 тыс. 908 партий за 23 часа онлайн-игры.

Ассоциация студенческих спортивных клубов РФ запустила всероссийский шахматный проект «Твой ход» для игроков категории «любитель» в возрасте от 16 до 30 лет. Соревнования проходили в онлайн формате на площадках chess.com и lichess.org, в два этапа: отборочный этап – с 12 по 17 мая, финал – с 14 по 15 ноября 2020 года. Более 1,2 тыс. человек из 75 регионов сыграли 10908 партий за 23 часа онлайн игры, финальные трансляции собрали более 20 тыс. просмотров. По итогам двух блиц-турниров было отобрано шесть победителей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Каждый турнир заочного этапа проводился по швейцарской системе и игрался в один день. Участники заочного этапа были разделены на два дивизиона: «Запад» и «Восток», в рамках одного дивизиона было предусмотрено 13 туров в каждом из турниров, по итогам которых 100 участников прошли в финал, в первый блиц-турнир. Во-второй блиц-турнир были допущены все лица из списка топ-16 первого блиц-турнира. Второй блиц-турнир проходил по нокаут-системе с парами, основанными на турнирной таблице. Каждая пара сыграла четыре партии. Результаты в финальных блиц-турнирах определялись по наибольшему количеству набранных очков. Блиц-турниры сопровождались прямыми трансляциями при участии гроссмейстера Евгения Мирошниченко, руководителя ШК «Zebra» Киселевой Валерии, а финальную партию прокомментировали в прямом эфире Сергей и Галия Карякины.

Международный гроссмейстер, сопредседатель АССК РФ Сергей Карякин отметил высокую роль шахматного проекта в становлении и развитии системы всероссийских любительских соревнований по шахматам для молодежи: «Подобные проекты представляют отличную возможность для выявления молодых и талантливых шахматистов-любителей, для популяризации шахмат и развития деятельности студенческих спортивных клубов России. Если верить в себя, не опускать руки и двигаться к своей цели, то невозможное становится возможным».

Призовые места распределились следующим образом: 1-е место – Горовенко Дарья из студенческого спортивного клуба (далее – ССК) «РГСУ» Российского государственного социального университета и Сипетин Владислав из ССК «ЮФУ» Южного федерального университета, 2-е место – Крикунова Олеся и Шавыркин Иван из ССК «Юрист» Уральского государственного юридического университета, 3-е место – Кузнецова Дарья из ССК «Sechenov Phoenix» Первого Московского государственного Медицинского Университета им. И.М. Сеченова и Омаров Нурмагомед из ССК «Дружба» Российского университета дружбы народов.

Все участники получили сертификаты, финалисты, занявшие с 1-е по 3-е место по итогу двух блиц-турниров, будут награждены дипломами, медалями и ценными призами.