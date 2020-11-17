Мнение: Почему в магазинах сплошная дрянь

17.11.2020, 12:45, Разное

Раньше было лучше. Подлинные складные ножи фирмы Барлоу, безопасный песок для керосиновых ламп, самодвижущиеся железные треножники… вещи были вещами: прочными, настоящими, рассчитанными на долгие десятилетия работы. Увы, время хороших вещей безвозвратно ушло. Цитирую письмо читателя:

Хочу поделиться с вами одним моим наблюдением.

Довольно давно мне понадобились маленькие ножнички. Зайдя в магазин тканей, я увидел маленькие ножнички с черными ручками, точь-в-точь как до этого были у меня, рублей за 60.

Я их купил, но когда при резке нажал посильнее, они просто развалились у меня в руках.

После этого я стал замечать, что вокруг стали появляться вещи, которые выглядят как обычные, но использовать их не возможно. Как например детские игрушки из ларьков, которые через два три дня просто ломаются.

Объясняют это тем, что такие вещи делаются из не качественных материалов и поэтому они дешевые. Хочешь купить качественную вещь, покупай дорогую.

Но недавно со мной произошел следующий случай. У меня есть напольная сушилка для белья, у которой отломился прут. Я пошел в магазин и купил точно такую же. Было только небольшое отличие в конструкции ножек, у предыдущей одна ножка складывалась пополам, у новой нет, но во всем остальном они выглядят полностью одинаковыми. И стоит новая не дешевле чем старая.

И стал я замечать, что у меня на пальцах стали появляться порезы. Один порез, потом второй. Оказалась, что причина кроется в способах крепления прутиков у новой сушилки. У старой сушилки на концах прутиков наложен припой и он гладкий. У новой сушилки концы просто вдавлены в обод, припоя сверху нет и довольно острые концы немного выступают из обода. Складывая и раскладывая сушилку, пальцы задевают острые края, и на них остается болезненный порез.

Интересно было бы узнать у ваших читателей, сталкивались ли они с тем, что качество вещей, покупаемых ими давно, вдруг значительно ухудшается, притом что цена остается такой же, как и была?

Многие, конечно же, сразу вспомнят сейчас «Рыболовный сезон» Роберта Шекли, в котором главному герою тоже попадались испорченные вещи: почти как настоящие, только с мелкими недоделками и со странными опечатками в надписях. Тем не менее феномен дурного качества вполне можно объяснить и без рептилоидов: при помощи той самой теории рынка лимонов, за которую её авторы получили 20 лет назад Нобелевскую премию по экономике.

Суть теории очень проста. Допустим, на рынке есть плохие лимоны, из Китая, и хорошие лимоны, из Белоруссии. Китайские лимоны стоят 80 рублей за килограмм, а белорусские — 160 рублей за килограмм. Объективно белорусские лимоны лучше, но выглядят они ровно так же, как и китайские, а на страну-производителя никто внимания не обращает. Так как разницы покупатели не видят, они берут то, что дешевле — китайские лимоны. Белорусские лимоны уходят с рынка, так как никто не хочет переплачивать вдвое за точно такой же (внешне) товар.

Авторы теории приводят также в качестве примера рынок подержанных машин. Допустим, старый автомобиль в хорошем состоянии стоит 400 тысяч рублей, а в плохом — 250 тысяч рублей. Отличить один от другого покупатели не могут, проблемы вылезают только после покупки, когда торговаться уже поздно. «Вслепую» покупатели готовы предложить за кота в мешке, допустим, 300 тысяч.

За такие деньги владельцы ухоженных машин продавать своих ласточек не хотят: они держат их до тех пор, пока те не придут в негодность, или пока какой-нибудь редкий знаток не даст за них честную цену. В итоге на рынке остаётся один хлам, и средняя цена падает ещё сильнее, так как шанс совершить удачную покупку становится минимальным.

Наконец, мы с вами недавно обсуждали феномен профессий, в которых специалисты делятся на две группы: на тех, кто готов работать за маленькие зарплаты, и на тех, кто реально хорошо знает своё дело. Когда хороший специалист приходит устраиваться на работу, он требует себе высокую зарплату. В отделе кадров ему отказывают, так как плохие специалисты готовы работать за вдвое-втрое меньшую сумму, а отличить хорошего специалиста от плохого кадровики не могут:

https://olegmakarenko.ru/1957259.html

Теперь мы готовы раскрыть загадку ножниц из опубликованного выше письма. Допустим, магазин может выложить на прилавок не только плохие ножницы за 60 рублей, но и хорошие ножницы за 120 рублей. Внешне ножницы выглядят одинаково, так что покупать будут плохие ножницы. В итоге хорошие ножницы уберут из продажи вовсе, а на их место положат плохие ножницы с позолоченными ручками, чтобы у покупателей был «выбор»: выбор между плохими ножницами за 60 и плохими ножницами за 120 рублей.

Причина поломки рыночного механизма понятна. У покупателей нет возможности «голосовать ногами», выбирая лучшие товары, так как они не знают, какие товары хороши, а какие нет. В XIX веке было немного проще, так как магазинов было меньше, а срок службы товаров был дольше. Единожды купив у сапожника Калигулова плохие ботинки, покупатель и сам переставал к нему ходить, и портил репутацию мастера в кругу своих знакомых. Сейчас так уже не получается: новые технологии маркетинга позволяют магазинам игнорировать механизм репутации. Впечатления покупателей по-прежнему имеют значение, но не настолько большое, чтобы отказываться от плохих товаров в пользу хороших. Если у качественных ботинок ещё есть шанс, то качественные ножницы или качественные сушилки обречены на проигрыш дешёвым подделкам: мало кто разбирается в сушилках достаточно хорошо, чтобы с первого раза выбрать нормальную.

Так как проблема не нова, способы её разрешить уже придуманы и опробованы.

Первый способ — система репутации, сайты типа Айрекомменд и Отзовик, на которых простые покупатели могут поделиться своими впечатлениями от покупки. В теории всё замечательно: смотришь на рейтинг товара или магазина, и заранее понимаешь, чего ждать. На практике не всё так радужно, ибо сайты отзывов кишат ботами, ставящими фальшивые пятёрки мошенникам и бракоделам.

Отзывы неплохо работают на сайтах по найму частных мастеров и в сервисах типа такси, потому что там технически сложно накручивать рейтинг. Отзывы на товары, на магазины или, скажем, на рестораны работают плохо, ибо фальшивые отзывы стоят дёшево, а надёжно отличить фальшивый отзыв от настоящего может обычно только профессиональный журналист.

Второй способ решения проблемы — найм профессионала, который поможет сделать сложную покупку клиенту. Так, сейчас в России уже принято покупать подержанные автомобили с агентом, чтобы тот трезво оценил и техническое состояние машины, и юридическую чистоту покупки. Конечно, надёжного агента нужно ещё найти, однако тут, как я указал выше, сайты с отзывами уже работают нормально.

Третий способ — покупки в магазинах для профессионалов. Так как профессионалы используют товары по полной, и так как профессионалы общаются друг с другом, они обычно знают, какие ножницы хорошо режут и долго служат. К примеру, в Петербурге есть скопление профильных мастерских и магазинчиков на Ломаной улице, где можно купить неубиваемые портновские ножницы за 200-300 рублей.

Четвёртый способ — совместные закупки. Если в России денег у народа много, из-за чего мы предпочитаем делать покупки в индивидуальном порядке, то в условной Бразилии домохозяйки часто объединяются в группы по 20-50 покупателей, чтобы получать и оптовые цены, которые часто вдвое ниже магазинных, и гарантированное качество. Оптовых продавцов не так много, а в большой группе есть обычно специалисты, которые могут оценить качество товаров профессионально.

Как видите, со стороны покупателя проблему разрешить вполне возможно. К сожалению, продавцы находятся в более сложной ситуации: попытка заставить полки магазина качественными товарами в 2020 году может провалиться. Большая часть покупателей будет выбирать дрянной товар, так как экономия на себестоимости позволяет продавцу или снизить розничные цены, или потратить больше денег на маркетинг.

PS. Это семьдесят четвёртая статья из серии «Размышления о ведении бизнеса в России». Другие статьи серии можно найти вот здесь:

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