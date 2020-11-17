Не потом — сейчас! – Личное мнение

17.11.2020, 12:40, Разное

Замечали, что советские женщины выглядели сильно старше своих западных сверстниц? Это заметно даже слепому!

А знаете, в чём причина?



Фото: Соцсети

Сейчас вы расскажете, что это — пластика, кремы, филеры! Ну, как бы — да, но далеко не всегда. Западные женщины в то же самое время выглядели совсем не так, как наши — при том же отсутствии косметологии.

Главная причина — в любви к себе. В здоровом эгоизме — «все лучшее себе». Западные женщины ухаживают за собой и не ЭКОНОМЯТ на этом.

Окупается ли это? Мне кажется, что ответ очевиден.

И если с советскими женщинами всё понятно, им такие средства и приспособления для ухода были просто недоступны, то, что не так с нашими современницами? Для меня загадка.

Почему новый телевизор или ремонт туалета для вас важнее молодости, красоты, здоровья в конце концов? Мне одной кажется, что тут что-то не так с расстановкой приоритетов?

Всё «потом», всё потом, да?

Не отказывайте себе, не оставляйте уход за собой на потом, потому что, как правило, это «потом» не наступает никогда! Любите себя и вкладывайте в себя сейчас! Вот скоро Новый год, например. Так и побалуй себя покупками. Такими, чтобы тебе было приятно. Твоё хорошее настроение, твоё здоровье — вот то, что важнее всего в любой праздник!

Я знаю, что многие облизываются на Пранамат, смотрят, изучают. Мечтают. А чего не покупаете, спрашивается? Дорого?

Во-первых, это вообще не дорого. А для инструмента, который организует на дому полноценный уход за всем телом, это просто копейки.

Я Пранаматом пользуюсь больше 5 лет. Не представляю без него себя. Это лучшая моя покупка. Лучший подарок, который я сделала сама себе.



Фото: Моё

После тренировок — мышечные зажимы. На массаж не набегаешься, зато ложишься на Пранамат и отпускает. За это время осанка стала лучше, кожа стала более упругой.

С учётом того, что я делаю массаж на колючках — даже считая минимум! — 3 раза в неделю, один сеанс массажа обошёлся всего в 21 рубль! По факту же, ещё дешевле, потому что я стараюсь лежать на Пранамате каждый день.

Легла. Вытянулась. Подушку под шею и голову. Мышцы расслабились. Скрюченная за день работы спина распрямилась.

Эффект — как от массажа. Захотелось уснуть — закрыла глаза. Кайф.

Во-вторых, просто почувствуйте разницу. Цена массажного комплекта не выше одного посещения приличного СПА! Или дешёвых смарт-часов, которые сломаются или надоедят через месяц-другой. Пранамат же очень качественный и экологичный продукт. Побалуйте себя хорошим ежедневным массажем. Один раз живём, не откладывайте хорошее на потом.

И в-третьих, у меня есть купон для вас на огромную скидку. С промокодом MIRO — 30% на всё. Моя скидка действует даже на лимитированную коллекцию Pranamat ECO, и такого предложения не будет даже в Чёрную пятницу!

Не теряйте время, хватит жалеть деньги на себя, живите сегодня. Вот прямо сейчас идем и любим себя!