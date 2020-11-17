Мнение: Новые балансы

17.11.2020, 12:35, Разное

Президент Армении Саркисян призвал к досрочным парламентским выборам и отставке Пашиняна. Связывается это, конечно, с поражением Армении в войне и заключенным "позорным" миром. Сам Саркисян сообщил, что был ни сном, ни духом про заключаемое трехстороннее соглашение и узнал о нем из СМИ.

Позиция президента Армении несколько детская – раз ты руководитель, то тоже несешь ответственность, а потому отставка должна быть общей. Знал-не знал, роли уже не играет.

Досрочные выборы – это, конечно, в определенной степени выход. Раз нельзя победить Азербайджан и Турцию, то на ком-то все равно нужно спустить пар. Однако нужно понимать, что у проигравшей страны всегда сильны реваншистские настроения, а реванш всегда связан с созданием образа враждебного окружения. Вне всякого сомнения, в число ответственных за разгром войдет и Россия, а потому антироссийские настроения (и без того достаточно сильные сейчас по горячим следам) будут активно педалироваться и разжигаться в ходе досрочных выборов.

Это, кстати, довольно удобная формула – это не мы отсиживались в кустах и писали патриотические посты в соцсетях вместо того, чтобы защищать родную землю, это нас предали. Если бы нас не предали, то мы бы поставили еще сто лайков и обязательно победили бы.

То, что Россия предала Армению – факт. Правда, если точнее, то предал ее Путин, но кто будет вдаваться в семантические тонкости. Особенно если в самой России в ходу формула "Путин и есть Россия". Удивляться здесь нечему – Путин предает всех. Лжет и предает всех и всегда, тут уже ничего с этим поделать невозможно – это фирменный стиль. Армяне не первые и не последние. Они – в длинной очереди.

Логика подсказывает, что любое следующее армянское правительство (равно как и нынешнее – если удержится у власти) будет максимально быстро искать более подходящего союзника, который может гарантировать безопасность Армении. Россия в этом качестве рассматриваться будет по остаточному принципу – пока не найдется кто-то другой. И в этом смысле Кавказ можно считать полностью утраченным – Азербайджан и Грузия объективно уже за пределами российской зоны влияния, Армения будет вынуждена сама из нее выходить просто потому, что для ее безопасности это слишком неустойчивый и даже угрожаемый фактор.

Кто именно может стать заменой России для Армении, пока сказать сложно. Скорее всего, Европа, тем более, что европейцы не высказывают восторгов по поводу резко усилившегося влияния Турции и ее экспансионистской политики. Европа крайне настороженно восприняла идею Путина в 2007 году про "энергетическую сверхдержаву" и сделала все, чтобы минимизировать политические риски и угрозы, связанные с газовым и нефтяным шантажом Кремля, и теперь она неизбежно будет столь же настороженно относиться к "логистической сверхдержаве", которую строит Эрдоган, отстраивая через Турцию транспортные коридоры, на которые замыкается значительное число стратегических поставок в Европу.

Интерес Турции в создании "логистической сверхдержавы" понятен – она намерена зарабатывать на этом, плюс рассчитывает получить политический инструмент влияния (а потребуется – и давления) на Европу. Но для европейцев это как раз угроза, и Армения может попытаться встроиться в эти объективные опасения, разменяв свое положение и готовность продолжать борьбу на союзнические отношения с Евросоюзом.

России здесь места нет. А потому можно с высокой долей уверенности предполагать, что Путин, не сумев противостоять турецкой экспансии на Кавказе и уступив Эрдогану зону влияния России, постепенно, но достаточно быстро утратит и то, что осталось. Он – проигравший в этой войне и банкрот в целом. А потому считаться с ним будут постольку-поскольку.

ПС. Кстати говоря, Франция и США (которые являются сопредседателями Минской группы) уже поинтересовались у России – каким боком к трехстороннему соглашению причастна Турция? И почему эти соглашения были заключены сепаратно в обход Минской группы? Так что противоречие между Европой и Турцией реально есть, а потому пространство для маневра у Армении – тоже.