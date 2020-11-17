 

Дочери Ким Кардашьян снялись для лукбука ее первой детской коллекции SKIMS

17.11.2020, 11:55, Разное

Вернувшись из своего экзотического путешествия, куда реалити-звезда летала по случаю дня рождения, Ким Кардашьян оперативно предоставила новый инфоповод о своей персоне. Несколько часов назад Ким анонсировала в Instagram скорый выход первой детской коллекции для дома Cozy, созданной для ее бренда SKIMS. Знаменитость опубликовала кадры лукбука, главными героями которого стали она сама, ее дочери – 7-летняя Норт и 2-летняя Чикаго, а также их друзья.

Дроп, который вы долго ждали: новая коллекция SKIMS Cozy и одновременно наша первая линейка для ДЕТЕЙ! Запуск будет в четверг, 19 ноября, эксклюзивно на SKIMS.COM. Все вещи представлены в 5 цветах, в размерах XXS – 5X для взрослых и 2T – 14 для детей, – написала Кардашьян в социальной сети. – Мы сделали худи на молнии. Посмотрите на эти халатики – я создавала эту модель для Норт, и вот теперь она доступна для всех. Также у нас есть штанишки, шорты и майки.

Ким с дочерью НортКим с дочерью Чикаго

Отметим, что в 2019 году Кардашьян запустила бренд корректирующего нижнего белья всех оттенков кожи Kimono. Через пару дней на нее обрушились с критикой японцы, которые оскорбились подобным использованием названия их национального достояния. В знак протеста в соцсетях стал набирать популярность хэштег #KimOhNo. И спустя неделю Ким сдалась под натиском обвинений, объявив о перезапуске бренда и тем самым мирно уладив конфликт. Она представила бренд Skims, в коллекциях которого есть модели размеров от XXS до 5XL. 

В прошлом декабре Ким расширила ассортимент бренда, выпустив отдельную линейку под названием Cozy – в ней представлены плюшевые костюмы и другая комфортная одежда для дома и прогулок. Одной из поклонниц этих вещей, как мы узнали недавно, является Ирина Шейк.  



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