Судья остается: Анджелина Джоли потерпела поражение в бракоразводном процессе с Брэдом Питтом

17.11.2020, 11:55, Разное

Казалось бы, развод Анджелины Джоли и Брэда Питта подходит к логическому завершению, но нет. В августе актриса внезапно решила отстранить от процесса частного судью Джона Одеркирка, занимающегося их делом — якобы из-за деловых контактов этого самого судьи с адвокатами Брэда, о которых он не уведомил экс-супругу. Питта это не устроило, и его адвокаты направили в суд встречный иск с просьбой не затягивать рассмотрение дела о совместной опеке над шестью детьми. В своих заявлениях актер подчеркнул, что об его отношениях с Одекирком бывшая супруга знала всегда, а сейчас, по-видимому, решила использовать эту деталь против него.

Брэд Питт и Анджелина ДжолиОднако запрос Джоли был официально отклонен. Верховный суд Калифорнии в округе Ориндж постановил, что Одеркирк продолжит вести дело, которым занимается уже четыре года: он обнародовал всю запрашиваемую информацию о делах с фирмой, представляющей интересы Питта, и она полностью удовлетворила суд.

Это яркий пример того, как в конце игры пытались устранить судью за то, что им не нравится полученный результат,

— рассказал инсайдер Daily Mail. Ранее об этом высказывался и сам Одеркирк, который, к слову, также присутствовал на свадьбе Питта и Джоли и уже давно вхож в семью на равных правах.:

Я буду продолжать рассматривать и другие дела и вопросы, которые могут всплыть за то время, пока я рассматриваю дело Питта и Джоли — в данном случае я говорю о делах, которы могут иметь отношение к фирме, адвокату или какой-то компании, которая касается ситуации этой пары. И я буду оставаться беспристрастным при рассмотрении этих дел.

Анджелина Джоли с детьмиНапомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках фильма “Мистер и миссис Смит” в 2005-м и начали встречаться спустя несколько месяцев после премьеры картины. Свадьба актеров состоялась в 2014-м в небольшом замке на юге Франции. А всего два года спустя, в сентябре 2016-го, Анджелина Джоли подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Произошло это на следующий день после их ссоры на борту частного самолета. Журнал Us Weekly узнал подробности скандала. Во время перелета из Ниццы в Лос-Анджелес Питт сильно напился и начал спорить с Анджелиной, в ссору вмешался Мэддокс, после чего Брэд довольно грубо ему ответил, чем спровоцировал у Джоли приступ гнева. Перед приземлением в аэропорту Миннесоты на дозаправку Анджелина потребовала, чтобы супруг протрезвел, однако он отказался следовать ее указаниям. Служащие аэропорта слышали, как пара ругается, еще до того, как к самолету подали трап. Последующее расставание сопровождалось заседаниями в суде и не самыми приятными новостями по поводу пары в СМИ. В течение следующих 4 лет Брэд прошел лечение в реабилитационной клинике и дал большое интервью о борьбе с алкогольной зависимостью, и бывшая супруга после этого значительно смягчилась по отношению к нему.