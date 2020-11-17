 

ЦИК Украины назвал победителя выборов мэра в Украинке

17.11.2020, 11:45, Новости дня

Во втором туре выборов городского головы Украинки Киевской области, который прошел 15 ноября, победу одержал Александр Туренко от партии “Европейская солидарность”. Информация об этом размещена на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Туренко поддержали 51,5% голосовавших, его конкурентку Оксану Кирилюк от партии “Слуга народа” поддержали 44,24% избирателей.

Явка на выборы составила в Украинке 31,46%. В среднем в семи городах Украины, где 15 ноября проходил второй тур выборов мэра, зафиксирована явка 24%.

В первом туре местных выборов, которые состоялись 25 октября, за Туренко и Кирилюк проголосовали по 17,4% горожан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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