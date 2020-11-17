 

Рейнольдс и МакЭлхенни стали совладельцами футбольного клуба

17.11.2020, 11:45, Новости дня

Канадский актер и кинопродюсер Райан Рейнольдс вместе с американским коллегой Робом МакЭлхенни стали совладельцами футбольного клуба “Рексем”. Об этом сообщается на сайте клуба 16 ноября.

“Хотим поблагодарить Роба МакЭлхенни и Райана Рейнольдса за их профессиональный и взвешенный подход и за время, которое они уже вложили в процесс. Хотим пожелать им удачи в управлении нашим футбольным клубом и с нетерпением ждем того, что принесет будущее”, – говорится в публикации.

Актеры уже записали совместное обращения к фанатам футбольного клуба, заявив, что намерены взять под свою ответственность финансирование команды.

https://www.facebook.com/wrexhamfootballclub/videos/965387557317093/

На своей странице в Twitter Рейнольдс 16 ноября опубликовал эмблему клуба.

“Рексем” – это имя”, – написал он.

Wrexham Is The Name. @Wrexham_AFC pic.twitter.com/V2ary5X41D

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 16, 2020

“Рексем” – валлийский профессиональный футбольный клуб, расположенный в городе Рексем. Футбольный клуб является многократным обладателем Кубка Уэльса, четвертьфиналистом Кубка Англии и Кубка обладателей кубков УЕФА.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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