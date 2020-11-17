COVID-19 в Украине. Меньше всего тестированиями охвачена Днепропетровская область

17.11.2020, 11:45, Новости дня

Среди регионов Украины меньше всего тестированием на коронавирус охвачена за последние семь дней Днепропетровская область. Об этом свидетельствуют опубликованные 17 ноября данные Министерства здравоохранения.

При среднем по Украине показателе в 164,9 в данном регионе зафиксирован охват 98,9.

В тройку наименее охваченных тестированиями вошли также Донецкая (108,7) и Кировоградская (111,9) области.

Больше всего на коронавирус тестируют в Киеве (охват 391,1), Херсонской (216,2) и Волынской (199,9) областях.

Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook, что за последние сутки в Днепропетровской области выявили 808 новых больных с COVID-19, больше только в Киеве.

За 24 часа в стране провели 67 127 тестирований, из них методом ПЦР – 37 770.

На 17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончались 9856 пациентов с COVID-19, выздоровели 250 983 человека.