Шмыгаль назвал первые результаты “карантина выходного дня”

17.11.2020, 11:45, Новости дня

Активность граждан Украины в крупных городах с населением более 100 тысяч человек в субботу снизилась почти на 19%, а в воскресение – на 27%. Такие данные привел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 17 ноября во время отчета в Верховной Раде Украины, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Люди банально остались дома, это снизило мобильность. Это стало наибольшим достижением и наименьшим передвижением людей с весны, когда действовал жесткий карантин. Это значит, что “карантин выходного дня” дает свои результаты”, – пояснил премьер.

В Кабмине надеются, что соблюдение карантина поможет остановить количество больных.

“Если мы уменьшим социальный контакты людей хотя бы на выходные, мы сможем частично разорвать цепь заболеваемости”, – отметил глава правительства.

Результаты по уменьшению количества зараженных коронавирусом Шмыгаль пообещал обнародовать через две недели.

По его словам, карантинные ограничения – это не прихоть правительства, а спасение жизни людей.

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести “карантин выходного дня” из-за увеличения количества больных COVID-19. Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

“Карантин выходного дня” предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. “Карантин выходного дня” даст возможность “остановить волну коронавирусной болезни”, считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить “карантин выходного дня”. Несколько украинских городов отказались усиливать карантин в выходные. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения “карантина выходного дня” провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские на выходных закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

В Окружной административный суд Киева с исками к Кабинету Министров Украины уже обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр.

По состоянию на 17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции. Из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончались 9856 пациентов с COVID-19, выздоровели 250 983 человека.