Собянин объявил о продлении дистанционного обучения в московских школах

17.11.2020, 11:43, Разное

Мэр Сергей Собянин рассказал в своем блоге, что на прошлой неделе число заразившихся в столице выросло в 1,5 раза и составило 41 тысячу. При этом количество больных школьников старших классов осталось на прежнем уровне – 1,5-2,2 тысячи случаев в неделю.

Градоначальник назвал переход на удаленку эффективным способом защиты от коронавируса. Школьники 6-11 классов меньше болеют и реже заражают своих пожилых родственников. “Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение до 6 декабря 2020 г”, – написал мэр.

Отметим, что дома также остаются студенты московских колледжей и вузов. Они будут заниматься с преподавателями в дистанционном режиме до 15 января следующего года. Чтобы остановить распространение болезни, власти также заблокировали транспортные карты учащихся.

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