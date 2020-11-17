 

В США социальные активисты блокируют вход в вузы для «привилегированных» студентов

17.11.2020, 11:37, Разное

В Соединенных Штатах борцы за социальное равенство начали блокировать вход в университеты для белых студентов с целью обеспечить права для «людей цвета».

Акция началась в Университете Алабамы и быстро распространяется на другие учреждения.

Флешмоб начал социальный активист Уолл Джонсон – утром 16 ноября он встал перед дверьми университета и попытался не допустить внутрь белых учащихся.

– Белые принесли слишком много страданий людям цвета, чтобы сейчас спокойно появляться на публике, ходить в школы, университеты и делать вид, что ничего не случилось. Каждый день видеть лица расистов, потомков колонизаторов и рабовладельцев – это не просто стресс, это тяжёлое испытание, – заявил он. – Если бы привилегированные американцы учились где-то в отдельных вузах, на окраинах, я был бы не против, но главное, что они должны понять сейчас: их время прошло.

Джонсон быстро стал местным героем – информация об его акции распространилась в соцсетях, после чего к нему присоединились другие активисты и неравнодушные из числа местных жителей. В настоящий момент на входе Университета Алабамы разведены костры в бочках, занятия фактически сорваны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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