Эксперт о достижениях протеста в Белоруссии: Лукашенко потерял в обществе остатки уважения

17.11.2020, 11:23, Разное

На протяжении всего президентства Александр Лукашенко придерживался образа крепкого хозяйственника. Экономика страны хоть и не набирала невиданных оборотов, но о пресловутой стабильности сказать было можно. Что касается чистых улиц и хороших дорог, то об этом, пожалуй, в свое время не упомянул только ленивый.

Ситуация резко изменилась после минувших президентских выборов 9 августа. Белорусский народ неожиданно для всех показал, что способен выразить гражданский протест, а Лукашенко дал понять, что готов отстаивать свою власть до конца.

Спустя несколько месяцев энтузиазма у людей явно поубавилось. Многие потеряли надежду на перемены, а кто-то решил не рисковать, насмотревшись на жесткие кадры с избиением людей силовиками.

При этом некоторые политологи убеждены, что протест имеет на своем счету ряд важных достижений. Единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик охарактеризовал действия белорусских властей словом “варварство”. Эксперт убежден, что ставка Лукашенко на силовое подавление протеста не позволит ему добиться уважения.

Более того, по словам политолога, Батька своими действиями утратил последние остатки положительного отношения к себе. Несмотря на нарастающий градус насилия на улицах, белорусы сплотились вокруг фигуры погибшего недавно патриота.

Люди создают стихийные мемориалы в память о жертве режима и собираются возле них. Гончарик подчеркнул, что отметил, что у протестующих появилась усталость, но о снижении недовольства происходящим сейчас говорить не приходится.