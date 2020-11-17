 

«Она будет разочарована»: Сын Джигарханяна не станет судиться с Цымбалюк-Романовской

17.11.2020, 11:17, Разное

Степан, приемный сын умершего 85-летнего Армена Джигарханяна, пояснил о том, что не намерен судиться с экс-женой отца Виталиной Цымбалюк-Романовской. Наследник легендарного артиста мог бы забрать у пианистки квартиру, которую она приобрела на средства театрального режиссёра до свадьбы с ним.
По словам приемного сына Джигарханяна, бывшая возлюбленная отца будет только рада, если начнется судебная тяжба. Виталина Цымбалюк-Романовская «стремится быть в свете софитов», поэтому разбирательства ей только «на руку». Пианистка из Киева купила на деньги актера квартиру, оформив недвижимость на себя. При этом они тогда не состояли в браке, а только собирались пожениться. Степан Джигарханян заявил, что «разочарует» экс-супругу артиста и не будет ей делать подарок в виде внимания прессы. Наследник покойного актера сказал журналистам – он достаточно хорошо устроен в жизни и не хочет судиться «с персонажем», который ему очень несимпатичен.

Ранее Цымбалюк-Романовская заявила, что в смерти 85-летнего мэтра виноваты его родственники. Пианистка утверждает: они не разрешали Джигарханяну работать, дабы он не общался с ней в театре. Бывшая жена считает, что актер мог бы прожить намного больше, если бы не эти запреты.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / В США разработана революционная система наведения на цель для дронов и ракет

21.04 / Мнение: Про ревность

13.11 / Матвиенко назвала способ повысить доверие к власти

13.11 / Мнение: Связь с фигурой

17.08 / В Роспотребнадзоре назвали главный источник бактерий на кухне

26.09 / Мнение: О повышении зарплат на заводах

17.07 / Ученые: Порнография негативно сказывается на эректильной функции мужчин

06.08 / О чисто шведской зависти к успехам России

13.11 / Что общего у Михальчик с Дзюбой? – Личное мнение

24.10 / Арнольд Шварценеггер опубликовал фото на больничной койке после операции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска