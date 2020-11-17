«Она будет разочарована»: Сын Джигарханяна не станет судиться с Цымбалюк-Романовской

17.11.2020, 11:17, Разное

Степан, приемный сын умершего 85-летнего Армена Джигарханяна, пояснил о том, что не намерен судиться с экс-женой отца Виталиной Цымбалюк-Романовской. Наследник легендарного артиста мог бы забрать у пианистки квартиру, которую она приобрела на средства театрального режиссёра до свадьбы с ним.

По словам приемного сына Джигарханяна, бывшая возлюбленная отца будет только рада, если начнется судебная тяжба. Виталина Цымбалюк-Романовская «стремится быть в свете софитов», поэтому разбирательства ей только «на руку». Пианистка из Киева купила на деньги актера квартиру, оформив недвижимость на себя. При этом они тогда не состояли в браке, а только собирались пожениться. Степан Джигарханян заявил, что «разочарует» экс-супругу артиста и не будет ей делать подарок в виде внимания прессы. Наследник покойного актера сказал журналистам – он достаточно хорошо устроен в жизни и не хочет судиться «с персонажем», который ему очень несимпатичен.

Ранее Цымбалюк-Романовская заявила, что в смерти 85-летнего мэтра виноваты его родственники. Пианистка утверждает: они не разрешали Джигарханяну работать, дабы он не общался с ней в театре. Бывшая жена считает, что актер мог бы прожить намного больше, если бы не эти запреты.