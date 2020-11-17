 

Диетологи рассказали об улучшающих кишечный микробиом зернах тефа

17.11.2020, 11:17, Разное

Ученые выяснили, что употребление зерен тефа позволяет улучшить кишечный микробиом и повысить усвояемость железа и цинка. Данные злаки внешне напоминают зерна пшеницы, но они содержат гораздо больше питательных веществ, поэтому в Эфиопии и странах Восточной Африке данный продукт считается суперфудом.
Исследованием зерен тефа занимались диетологи из Корнельского университета под руководством Элада Тако. Злаки тестировались методом in vivo. Эксперименты проводились на оплодотворенных куриных яйцах, эмбриональная фаза которых продолжается 21 день.

В своих экспериментах, совмещенных с компьютерным моделированием, исследователи вводили в амниотическую жидкость куриных яиц экстракт зерен тефа. Позднее результаты показали, что теф действительно влияет на микробиом кишечника, а также повышает эффективность функционирования двенадцатиперстной кишки и улучшает морфологию тканей.



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