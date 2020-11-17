 

Андрей Малахов заинтриговал зрителей появлением двойника на «Голубом огоньке»

17.11.2020, 11:17, Разное

На телевидении активно проходят съемки новогодних шоу и программ, которые будут радовать зрителей в праздничные дни. Недавно Андрей Малахов в микроблоге Instagram заинтриговал поклонников тем, что в «Голубом огоньке» на канале «Россия 1» они смогут увидеть его двойника.
Шоумен показал подписчикам короткий видеоролик, на котором он запечатлен со своим напарником. Андрей Малахов появился в кадре с мужчиной, очень похожим на него внешне. Телеведущий заявил, что у его протеже «совершенно такое же лицо», вызвав у партнера по программе возглас ужаса. При этом личность своего двойника Андрей Малахов не раскрыл, заинтриговав зрителей еще больше.

На пост журналиста отреагировали его коллеги Вячеслав Манучаров и Юлия Барановская. Многие фолловеры отметили в комментариях, что у мужчины, показанного в кадре, кроме парика, очков и идентичного костюма нет с Андреем Малаховым ничего общего.



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