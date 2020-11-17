На Украине уволили главу космического агентства

17.11.2020, 11:08, Новости дня

Правительство Украины уволило руководителя государственного космического агентства страны (ГКАУ) Владимира Усова.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.

«Уволить Усова Владимира Владимировича с должности главы Государственного космического агентства Украины в соответствии с ч. 1 ст. 87 закона «О государственной службе», – говорится в документе.

Статья, по которой Усова уволили, предусматривает, что субъект назначения может уволить госслужащего по собственной инициативе, по представлению премьер-министра или профильного министра в течение четырех месяцев с момента его назначения.

Согласно другому документу, исполняющим обязанности главы агентства назначен заместитель председателя ГКАУ Михаил Лев.

Ранее стало известно, что аварию европейской ракеты-носителя Vega, стартовавшей с космодрома Куру, мог вызвать отказ украинского двигателя.