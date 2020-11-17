На Украине уволили главу космического агентства
17.11.2020, 11:08, Новости дня
Правительство Украины уволило руководителя государственного космического агентства страны (ГКАУ) Владимира Усова.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.
«Уволить Усова Владимира Владимировича с должности главы Государственного космического агентства Украины в соответствии с ч. 1 ст. 87 закона «О государственной службе», – говорится в документе.
Статья, по которой Усова уволили, предусматривает, что субъект назначения может уволить госслужащего по собственной инициативе, по представлению премьер-министра или профильного министра в течение четырех месяцев с момента его назначения.
Согласно другому документу, исполняющим обязанности главы агентства назначен заместитель председателя ГКАУ Михаил Лев.
Ранее стало известно, что аварию европейской ракеты-носителя Vega, стартовавшей с космодрома Куру, мог вызвать отказ украинского двигателя.
Последнее из рубрики: Новости дня
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет