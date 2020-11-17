 

Актер Трубинер отреагировал на попадание в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

17.11.2020, 11:08, Новости дня

«Мне беспокоиться не о чем, я ничего плохого не сделал», – сообщил газете ВЗГЛЯД российский актер Павел Трубинер, комментируя занесение его имени в список лиц, которые «создают угрозу нацбезопасности» Украины.

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что служба безопасности Украины (СБУ) включила российского актера Павла Трубинера в список лиц, которые «создают угрозу нацбезопасности» страны. На данный момент в нем также также находятся еще 155 деятелей культуры из России.

«Я без понятия, почему так произошло. Тут, конечно, нужно спрашивать о причинах у тех людей, которые это сделали, которые это ввели. Чем они там руководствовались, я не знаю. У нас в жизни многое несправедливо, что же теперь делать? Мне беспокоиться не о чем, я ничего плохого не сделал», – говорит Трубинер.

Напомним, Трубинер сыграл одну из главных ролей в фильме режиссера Алексея Пиманова «Крым», премьера которого состоялась в 2017 году. Данная кинокартина содержит много эпизодов, основанных на реальных событиях, произошедших в Крыму весной 2014 года.



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