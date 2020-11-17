Мнение: Победа нокаутом

17.11.2020, 11:00, Разное

Никаких волнений в Молдове не было. У сторонников пророссийского проигравшего президента просто не осталось аргументов после подсчета голосов.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон сокрушительно проиграл второй тур президентских выборов. Экс-премьер Майя Санду набрала 57,75% (943 486 голосов).

В воскресенье вечером, за несколько часов до закрытия избирательных участков и окончания голосовании во втором туре выборов президента Молдовы, в Кишиневе было тревожно. Все центральные улицы были заполонены полицейскими. Еще накануне силовики получили на карточки «пайковые» — деньги на три дня круглосуточного несения службы. А в начале недели различные ветеранские организации Молдовы подали заявки на проведение публичных мероприятий на всех центральных площадях столицы. Все ждали обострения ситуации.

Местные журналисты и политики убеждали меня, что ни Игорь Додон, набравший в первом туре 32,61% голосов, ни Майя Санду, за которую две недели назад проголосовало 36,16% избирателей, не смирятся с поражением и выведут своих сторонников на улицы. По белорусскому или киргизскому сценарию.

Но в третьем часу ночи, когда уже были подсчитаны все голоса, а я возвращался в гостиницу, центр Кишинева стремительно опустел. Наутро ни сторонники Санду, ни сторонники Додона на митинги так и не вышли.

Бывший посол Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре в интервью «Новой» сообщил, что угрозы сторонников Додона были «ритуальными плясками»:

— Произошел позорный провал Додона. Как надо было за четыре года бездарного, безрезультативного правления так разочаровать людей, что ему ничего не помогло:

ни административный ресурс, ни полный контроль над несколькими государственными телеканалами, ни неограниченные финансовые возможности…

За Санду проголосовали даже те, кто традиционно голосовал за другой тип политиков: они голосовали за Санду против Додона.

Соратник Майи Санду, председатель парламентской фракции партии «Действие и справедливость» Игорь Гросу в интервью «Новой» объяснил, что Санду победила, потому что она уравновешенный политик, который не делит людей на своих и чужих:

— Она не пользуется всем арсеналом вранья, которым пользовался ее оппонент. Санду не противопоставляет граждан страны, не делит их на тех, кто живет в Молдове, и тех, кто живет и работает за пределами страны. Люди увидели, сопоставили, хотели и получили новое лицо во главе государства.

На счет «разделения людей» — это Гросу припомнил заявление Додона сразу после подведения итогов первого тура выборов, когда он провел брифинг, на котором зачитал текст, явно подготовленный политтехнологами, имеющими смутное представление о настроениях граждан Молдовы. Ключевым тезисом этого выступления стало умозаключение о «параллельном электорате»:

«Мы все вчера вечером отметили, что диаспора очень активна на этих выборах. В реальности это — параллельный электорат Молдовы. Этот электорат обладает собственным видением и собственными политическими предпочтениями, и в большинстве своем эти предпочтения диаспоры отличаются от предпочтений большинства населения, которое работает и живет здесь, в Молдове. Так выглядят результаты голосования. Такова реальность демократии», — заявил Игорь Додон.

Игорь Додон. Фото: ТАСС

И это заявление, похоже, серьезно повлияло на итоговый результат. Потому что у сотен тысяч граждан Молдовы, которые работают вдали от Родины, в Молдове проживают родители, родственники и знакомые. Они-то и решили судьбу выборов. Еще до полуночи воскресенья, когда уже были подсчитаны голоса избирателей в самой Молдове, Додон пусть немного, чуть больше процента, но проигрывал Санду. А когда в Кишиневе начали обрабатывать протоколы, поступившие из России и Европы, поражение действующего президента стало сокрушительным.

И уже ночью соратники Игоря Додона — мэр Кишинева и глава правительства — поздравили Майю Санду с победой.

Днем в понедельник Додон тоже сдержанно поздравил Санду. Но напомнил, что Молдова — парламентская страна, и пообещал приступить к консультациям с парламентскими фракциями парламента, где сторонники Додона пока в большинстве.

А еще Игорь Додон заявил, что будет оспаривать итоги выборов в ЦИК и суде и что Майя Санду сможет вступить в должность не ранее 25 декабря.

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