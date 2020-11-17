 

Появились изображения бюджетного смартфона Samsung Galaxy M12 (F12) с батареей на 7000 мА•ч

17.11.2020, 10:53, Разное

Компания Samsung готовит следующее поколение бюджетника Galaxy M, в Сети уже появились изображения нового аппарата. При этом Galaxy M12 (F12) получит большую батарею емкостью в 7000 мА•ч и четырехмодульную камеру.
О готовящейся новинке рассказали инсайдеры, в Сеть попали первые снимки новой модификации Galaxy M12. Устройство получило экран Infinity-V с вырезом в форме капли в центре вверху дисплейной панели, его диагональ составляет 6,7 либо 6,5 дюйма. Инсайдер Стив Хеммерстоффер, публикующийся в Сети под ником OnLeaks, сообщает, что точные характеристики девайса пока не известны.

Вероятнее всего, считает эксперт, аппарат оснастят фирменным процессором Exynos 9611 с восемью ядрами и частотой в 2,3 ГГц. Дополнять чипсет будет 4-гигабайтный модуль оперативной памяти. Также в грядущей новинке установят традиционный 3,5-миллиметровый аудиоразъем и порт USB Type-C. Основная камера из четырех объективов заключена в квадратный блок с закругленными углами. Разрешение ее объективов, как и в случае с селфи-датчиком, неизвестно. Ниже под ним расположена вспышка.

Долгую работу гаджета без необходимости подзарядки обеспечит мощная аккумуляторная батарея на 7 тысяч мА•ч. Также известно, что для некоторых стран устройство будет представлено под названием Galaxy F12. Когда ожидать появления гаджета на полках магазинов и каким будет ценник бюджетного смартфона, пока данных нет.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Мнение: Россия стала пятой экономикой мира

11.11 / Аглая Тарасова, Павел Табаков и другие на премьере фильма “Еще по одной”

01.08 / Место Елены Ландер займет ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова

09.07 / Машкова стыдилась сниматься в сериале “Не родись красивой” из-за отца

14.08 / “Я боюсь оставаться одна”: Мария Погребняк рассказала о нападении маньяка

03.09 / Мнение: Либералы забыли о Навальном и Ефремове

08.09 / Названы способы понижения давления в домашних условиях

13.07 / Личное: Плюс в дружбе

17.09 / Константин Крюков о сильных мира сего, бриллиантах и прибавлении в семье

23.09 / Пока, София Ричи: Джейден Смит сходил на свидание с моделью Сабриной Зада

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска