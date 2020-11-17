Появились изображения бюджетного смартфона Samsung Galaxy M12 (F12) с батареей на 7000 мА•ч

17.11.2020, 10:53, Разное

Компания Samsung готовит следующее поколение бюджетника Galaxy M, в Сети уже появились изображения нового аппарата. При этом Galaxy M12 (F12) получит большую батарею емкостью в 7000 мА•ч и четырехмодульную камеру.

О готовящейся новинке рассказали инсайдеры, в Сеть попали первые снимки новой модификации Galaxy M12. Устройство получило экран Infinity-V с вырезом в форме капли в центре вверху дисплейной панели, его диагональ составляет 6,7 либо 6,5 дюйма. Инсайдер Стив Хеммерстоффер, публикующийся в Сети под ником OnLeaks, сообщает, что точные характеристики девайса пока не известны.

Вероятнее всего, считает эксперт, аппарат оснастят фирменным процессором Exynos 9611 с восемью ядрами и частотой в 2,3 ГГц. Дополнять чипсет будет 4-гигабайтный модуль оперативной памяти. Также в грядущей новинке установят традиционный 3,5-миллиметровый аудиоразъем и порт USB Type-C. Основная камера из четырех объективов заключена в квадратный блок с закругленными углами. Разрешение ее объективов, как и в случае с селфи-датчиком, неизвестно. Ниже под ним расположена вспышка.

Долгую работу гаджета без необходимости подзарядки обеспечит мощная аккумуляторная батарея на 7 тысяч мА•ч. Также известно, что для некоторых стран устройство будет представлено под названием Galaxy F12. Когда ожидать появления гаджета на полках магазинов и каким будет ценник бюджетного смартфона, пока данных нет.