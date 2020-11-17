 

Названа уменьшающая воздействие стресса на организм диета

17.11.2020, 10:53, Разное

Специалисты назвали диету, которая значительно снижает воздействие стресса на организм. Исследование на эту тему провели американские ученые. Они считают, что физиологические последствия стресса поможет уменьшить правильный режим питания.
По мнению специалистов, нужно придерживаться средиземноморской диеты, где преобладают рыба, свежие овощи и фрукты, оливковое масло, зелень. В эксперименте были задействованы 38 животных. Их авторы научной работы разделили на две группы. Первые употребляли красное мясо, жирную пищу, соль, хлеб, сладости, а вторых кормили в соответствии с принципами средиземноморской диеты. Воздействие режима питания на стресс специалисты фиксировали, отслеживая изменения в симпатической и парасимпатической нервных системах, а также в кортизоле.

Как показали результаты исследования, животные, придерживавшиеся диеты, имели повышенную устойчивость к стрессу. У них была снижена активность симпатической нервной системы, а кортизол не превышал норму. К тому же эти животные быстрее восстанавливались после стрессовых ситуаций, нежели представители первой группы, пишет издание «Ридус».



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