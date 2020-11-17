 

Армения и Азербайджан обменялись телами 200 погибших в Карабахе

17.11.2020, 10:48, Новости дня

Стороны карабахского конфликта уже обменялись телами 200 погибших в результате боевых действий, сообщил президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

«Что касается извлечения тел погибших, то я рад сообщить, что с присутствием российских миротворцев и МККК стороны начали извлекать тела и обменивать их. По моей последней информации, [стороны] уже обменялись 200 телами. Мы продолжим прилагать усилия», – цитирует его РИА «Новости».

Маурер подчеркнул, что приоритетными направлениями деятельности МККК в Нагорном Карабахе являются оказание помощи местным жителям, покинувшим район из-за обстрелов, а также извлечение тел погибших и посещение пленных. 

Президент организации также выразил признательность российским миротворцам, размещенным в зоне карабахского конфликта после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий.

Во вторник Маурер встретится в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Стороны планируют обменяться оценками происходящего в Карабахе и обсудить взаимодействие.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил создать межведомственный центр гуманитарного реагирования по ситуации в Нагорном Карабахе.

Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.



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