В переписи населения решили использовать данные сотовых операторов

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17.11.2020, 10:48, Новости дня

Данные российских операторов сотовой связи решено использовать при проведении Всероссийской переписи населения в 2021 году.

«Начинаем работать с операторами мобильной связи. У нас идет заключение контракта, эти данные будут использоваться уже на ближайшей переписи в следующем году для оценки численности населения по муниципальным районам и городским округам», – приводит ТАСС слова глава Росстата Павла Малкова.

Об этом он сообщил на лекции для студентов в Уральском государственном экономическом университете.

Малков добавил, что Росстат завершает разработку концепции использования больших данных сторонних организаций в своей статистике.

«Мы постарались проанализировать все возможные источники информации и как их вообще можно использовать. Уже сейчас экспериментируем с данными кредитных организаций – для анализа уровня доходов граждан и анализа туристических потоков, например», – отметил он.

Напомним, 1 октября стартовал первый этап всероссийской переписи населения, который пройдет в труднодоступных районах.

Основной этап всероссийской переписи пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

Как отмечают в Росстате, произошедший из-за пандемии коронавируса перенос переписи на 2021 год не отразится на качестве данных и не увеличит стоимость мероприятий. При этом в целом цифровизация позволила сократить расходы на перепись в два раза. Всего на весь срок подготовки и проведения переписи планируется потратить 31 млрд рублей. Большая часть этих средств будет направлена на зарплаты переписчиков. Предварительные итоги переписи будут подведены осенью 2021 года, а окончательные результаты планируют опубликовать в четвертом квартале 2022-го.



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