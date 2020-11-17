Некоторые ученые утверждают: Стоунхендж построили не люди

17.11.2020, 17:31, Разное

Исследователи из Великобритании заявляют, что два из наиболее крупных камней знаменитого Стоунхенджа, располагающегося в английском графстве Уилтшир, были обработаны за многие миллионы лет до неолита. Иными словами, кто-то провел с ними манипуляции еще задолго до того, как это научились делать наши далекие предки.

Ортодоксы от науки не знают, как объяснить это, однако не могут отрицать очевидного: Стоунхендж с высокой вероятностью был построен не друидами, а кем-то, кто обладал современными (если не более высокими) технологиями еще до того, как первобытный человек впервые взял в руки палку. Более того, неизвестные авторы древнего архитектурного шедевра вымерили положение этих двух камней с высочайшей точностью. Удивительное сооружение отражает годовое перемещение солнца.

Как известно, во время летнего солнцестояния светило восходит строго над Пяточным камнем Стоунхенджа, а во время зимнего – заходит в узком проеме между двумя каменными опорами. Таким образом, кто бы ни возвел данный объект миллионы лет назад, он имел прекрасное представление об астрономии. Кто же это был? Пришельцы с другой планеты? Путешественники из будущего? Представители продвинутой древней расы? Увы, ответ на этот вопрос мы с сами вряд ли узнаем.

Единственно, что можно сказать в этом случае со стопроцентной уверенностью: открытие британских ученых в очередной раз (подобных фактов накопилось уже немало) ставит общепринятую историю возникновения и развития человечества под большое сомнение, но менять в устоявшихся канонах все равно никто ничего не станет. Вот такие мы – смешные и забавные люди, словно неразумные дети, причем еще и драчливые. И при этом удивляемся, почему пришельцы не вступают с нами в контакт…