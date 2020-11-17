 

Некоторые ученые утверждают: Стоунхендж построили не люди

17.11.2020, 17:31, Разное

Исследователи из Великобритании заявляют, что два из наиболее крупных камней знаменитого Стоунхенджа, располагающегося в английском графстве Уилтшир, были обработаны за многие миллионы лет до неолита. Иными словами, кто-то провел с ними манипуляции еще задолго до того, как это научились делать наши далекие предки.

Ортодоксы от науки не знают, как объяснить это, однако не могут отрицать очевидного: Стоунхендж с высокой вероятностью был построен не друидами, а кем-то, кто обладал современными (если не более высокими) технологиями еще до того, как первобытный человек впервые взял в руки палку. Более того, неизвестные авторы древнего архитектурного шедевра вымерили положение этих двух камней с высочайшей точностью. Удивительное сооружение отражает годовое перемещение солнца.

Как известно, во время летнего солнцестояния светило восходит строго над Пяточным камнем Стоунхенджа, а во время зимнего – заходит в узком проеме между двумя каменными опорами. Таким образом, кто бы ни возвел данный объект миллионы лет назад, он имел прекрасное представление об астрономии. Кто же это был? Пришельцы с другой планеты? Путешественники из будущего? Представители продвинутой древней расы? Увы, ответ на этот вопрос мы с сами вряд ли узнаем.

Единственно, что можно сказать в этом случае со стопроцентной уверенностью: открытие британских ученых в очередной раз (подобных фактов накопилось уже немало) ставит общепринятую историю возникновения и развития человечества под большое сомнение, но менять в устоявшихся канонах все равно никто ничего не станет. Вот такие мы – смешные и забавные люди, словно неразумные дети, причем еще и драчливые. И при этом удивляемся, почему пришельцы не вступают с нами в контакт…



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Американский художник предложил построить в США мавзолей и увезти туда тело Ленина

20.09 / Подруга Димы Билана переживает за певца из-за наведенной на него порчи

10.11 / ФСБ рассекретила документы о геноциде на юго-западе СССР во время войны

20.07 / Как научиться понимать свои эмоции

10.11 / Одиночество способно вызвать депрессию у пожилых людей

10.09 / Жертва информационной войны

18.08 / Мнение: Корейцы вместо американцев в Петербурге, конец роста безработицы и осложнение жизни мигрантам

03.10 / Монеточка призналась в романе со своим продюсером

18.08 / Уроки белорусского

26.10 / Володин предложил правительству поддержать регионы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска