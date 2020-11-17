 

Ученые: Электронные сигареты способны изменить иммунный ответ организма на вирусы

17.11.2020, 10:25, Разное

Ученые из UNC-Chapel Hill обеспокоены тем, что в мире увеличивается популярность электронных сигарет, особенно среди молодого поколения. Было установлено, они способны изменить иммунный ответ организма на различные вирусы, среди которых сезонный грипп и коронавирус.
Из-за широкого распространения электронных сигарет исследователи все чаще изучают, какие потенциальные риски для здоровья они могут принести. По словам исследователя Меган Ребули, по поводу такого типа сигарет часто возникают вопросы, связанные с их пользой и вредом. Особенно это актуально в период обострения респираторных заболеваний пандемии.

Пока исследователи не могут дать однозначного ответа на этот вопрос, однако исследования показали, что у курильщиков, употребляющих электронные сигареты, было больше изменений в иммунных генах респираторных клеток. Именно они отвечают за борьбу с различными вирусами. Кроме этого, был зафиксирован подавленный уровень антител. Данные изменения в организме касались больше испытуемых, которые курили не обычные сигареты, а электронные.



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