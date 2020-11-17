Роскачество назвало самые полезные цитрусовые

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17.11.2020, 10:25, Разное

Эксперты Роскачества назвали самые полезные цитрусовые фрукты. В них содержится множество витаминов, которые положительно сказываются на укреплении иммунитета.
Витамин С препятствует проникновению в организм бактерий и вирусов. В сутки он должен поступать в организм в количестве 90 миллиграммов. При этом рекомендуемую дозу менять не нужно, поскольку излишки обычно не усваиваются. Лидерами по содержанию данного витамина являются апельсин, помело и грейпфрут. Их нужно есть в сутки в количестве одной штуки, четверти и половины плода соответственно.

В цитрусовых фруктах содержатся магний и калий. Они обеспечивают профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Взрослым людям в сутки нужно съедать 2000 миллиграммов калия и до 800 миллиграммов магния. В данной категории лидируют кумкваты и помело.

Цитрусовые фрукты богаты на фолиевую кислоту, принимающую участие в огромном количестве процессов в организме. Нормальный уровень фолатов будет обеспечиваться при употреблении мандаринов и кумкватов. Также можно включить в рацион апельсин и лайм.

С большой осторожностью нужно есть сладкие цитрусовые людям, у которых наблюдаются скачки сахара в крови. Также рекомендуется отказаться от свежевыжатого апельсинового сока или же уменьшить его употребляемое количество.



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