Роскачество назвало самые полезные цитрусовые

17.11.2020, 10:25, Разное

Эксперты Роскачества назвали самые полезные цитрусовые фрукты. В них содержится множество витаминов, которые положительно сказываются на укреплении иммунитета.

Витамин С препятствует проникновению в организм бактерий и вирусов. В сутки он должен поступать в организм в количестве 90 миллиграммов. При этом рекомендуемую дозу менять не нужно, поскольку излишки обычно не усваиваются. Лидерами по содержанию данного витамина являются апельсин, помело и грейпфрут. Их нужно есть в сутки в количестве одной штуки, четверти и половины плода соответственно.

В цитрусовых фруктах содержатся магний и калий. Они обеспечивают профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Взрослым людям в сутки нужно съедать 2000 миллиграммов калия и до 800 миллиграммов магния. В данной категории лидируют кумкваты и помело.

Цитрусовые фрукты богаты на фолиевую кислоту, принимающую участие в огромном количестве процессов в организме. Нормальный уровень фолатов будет обеспечиваться при употреблении мандаринов и кумкватов. Также можно включить в рацион апельсин и лайм.

С большой осторожностью нужно есть сладкие цитрусовые людям, у которых наблюдаются скачки сахара в крови. Также рекомендуется отказаться от свежевыжатого апельсинового сока или же уменьшить его употребляемое количество.