Вопрос дня: Что ищут работодатели в соцсетях сотрудников?

17.11.2020, 10:25, Новости дня

Действующим сотрудникам не стоит порочить репутацию своей компании. А претендентам на какую-либо вакансию стоит внимательно посмотреть свои последние публикации в Сети.

Россиян из-за постов в социальных сетях стали увольнять в два раза чаще. К такому выводу пришли в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведя новое исследование рынка. «Похоже, работодатели решили, что проще отсеивать незадачливых интернет-пользователей еще на этапе подбора: если в 2011 году не просматривали профили кандидатов в соцсетях 58% представителей компаний, то сегодня – лишь 44%», – говорится в итоговом релизе. Другими словами, из 100 гипотетических работодателей 56 зайдут к вам в гости на страницы всех ваших аккаунтов и внимательно посмотрят последние 10–15 постов, чтобы понимать, с кем будут иметь дело на собеседовании и стоит ли приглашать вообще.

Но по-настоящему настораживает в этом исследовании другая цифра. В РФ в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях: 5% в 2011 году и 10% сегодня. И дело, вероятно, не в том, что россияне стали активнее вести себя в виртуальном пространстве – лайкать и репостить, а в том, что наблюдение за аккаунтом сотрудника продолжается и после того, как он принят на работу.

Дело в том, что в большинстве коммерческих компаний есть четко оговоренные вопросы: что можно выносить в публичное пространство, а что под строжайшим запретом. И если работодатель сочтет, что информация на вашей странице порочит репутацию компании, раскрывает конфиденциальную информацию или носит оскорбительный характер в отношении общепринятых этических норм, может последовать увольнение. Причем этот принцип работает не только в коммерческих структурах.

Таким увольнением, например, стало дело судьи из Бурятии, которую уволили после непристойных фото с бутылкой водки. Фотографии на ее странице в социальной сети «ВКонтакте» появились 19 января 2011 года, а 4 февраля комиссия по судебной этике при совете судей РБ предоставила в совет судей республики заключение «о наличии в действиях судьи нарушений норм судейской этики при размещении в социальной сети «ВКонтакте» личных фотографий, демонстрирующих употребление спиртного», – рассказывает хронику событий «Росбалт».

Свежий пример. В марте 2020 года в Москве уволили главу уголовного розыска управления МВД по Щукинскому району, а также его подчиненную. Причина увольнения – неэтичное поведение в соцсетях. Управление безопасности ведомства увидело там фотографию, на которой Горнеев и Пурышева позируют и улыбаются на фоне мертвых тел в московском морге № 67. Проступок доставил немало проблем и их руководству. Так, по информации «Интерфакса», за «упущения в кадровой работе» привлечен к дисциплинарной ответственности ряд должностных лиц из руководящего состава УВД по Северо-Западному административному округу Москвы, а сам начальник УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД по Москве был предупрежден о неполном служебном соответствии.

Сотрудники негосударственных компаний легко могут лишиться места за раскрытие коммерческой тайны или нелестное высказывание о компании или ее продукции. Анализ профайла занимает не так много времени. А пост о том, что товар, который вы производите или рекламируете, представляет собой «редкостную дрянь», работодателю, как правило, долго искать не приходится.

Проверка кандидатов при трудоустройстве, а также слежка за сотрудниками в соцсетях напрямую связана с репутационными рисками работодателя. «С 2011 года социальные сети более плотно вошли в нашу жизнь. Они заняли прочную часть идентификации личности. Когда я работала в больших финансовых компаниях, мы анализировали в том числе цифровой след того или иного потенциального сотрудника. И работодатели, естественно, регулярно следят за соцсетями подчиненных, в том числе подчиненные иногда не знают об этом», – рассказала «Москве 24» HR-эксперт Зулия Лоикова.

Кстати, личные страницы в соцсетях могут, наоборот, оказаться той приманкой, на которую клюнет работодатель. Не секрет, что продающие компании выбирают в команду людей с активной позицией и большим охватом виртуальной аудитории.

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