В РФ за сутки выявили 22,4 тыс. случаев коронавируса

17.11.2020, 9:25, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявили 22410 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 22410 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5882, Санкт-Петербурге – 2130, Московской области – 839.

Всего в стране выявлено 1 млн 971 тыс. 013 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 475 тыс. 904 человек, из них 22055 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 442 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 33931 человек.

Накануне, 16 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 22778. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 368.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.