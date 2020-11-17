 

Зеленского просят купить российскую вакцину от коронавируса: Дайте украинцам шанс выжить

17.11.2020, 10:23, Разное

Вице-президент Академии экономических наук Анатолий Пешко отметил, что пандемия коронавируса в Незалежной приобретает угрожающие масштабы. По его словам, суточный прирост заболевших в 11-12 тысяч в скором времени поставит украинскую систему здравоохранения на колени.

Важным инструментом борьбы с пандемией должна стать массовая вакцинация украинцев. Эксперт призвал власти страны закупить российский препарат. Он дает иммунитет на длительное время и уже доказал свою эффективность. Кроме того, разработанная Россией вакцина гораздо дешевле западных аналогов.

Кандидат медицинских наук попросил Владимира Зеленского забыть политические разногласия и подумать о спасении жизней тысячи граждан Украины. Пешко уточнил, что российский препарат закупают Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль, Турция, Венгрия, Бразилия, Китай и Южная Корея.

“Пожалуйста, приобретите вакцину, дайте украинцам шанс выжить!”, – обратился эксперт к Владимиру Зеленскому.

Напомним, коронавирус обрушился на Украину весной этого года. По последним данным, опасную инфекцию подхватили 558 тысяч граждан. Выздоровела 251 тысяча человек. Жертвами стали 9 тысяч человек.



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