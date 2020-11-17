Коронавирус в России за сутки сразил 22,4 тысячи человек

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17.11.2020, 10:23, Разное

Оперативный штаб опубликовал во вторник свежие данные о заболеваемости COVID-19 в России. Отмечается, что у 24,8% из инфицированных нет ярко выраженных симптомов. Выздоровело 22 055 человек, умерло 442 пациента.

Первое место по количеству зараженных занимает Москва. В столице коронавирус сразил 5 882 жителей. Далее идут Санкт-Петербург и Московская область с 2 130 и 839 больными соответственно.

В первую десятку вошли Нижегородская, Архангельская, Свердловская, Ростовская, Воронежская области, а также Красноярский край и Республика Карелия. Меньше всего случаев в Чукотском и Ненецком автономных округах.

Напомним, пандемия COVID-19 обрушилась на Россию этой весной. За весь период коронавирус подхватили 1,9 миллиона граждан. Победили болезнь 1,4 миллиона человек, умерли от инфекции 33 тысячи пациентов.

Ранее врач Владимир Болибок рассказал, как остановить эпидемию за две недели. По мнению специалиста, только жесткий карантин поможет остановить распространение заболевания.

В беседе с радио Sputnik он уточнил, что по этой схеме действовали власти Китая, Южной Кореи и Вьетнама. В перечисленных странах эпидемиологическая обстановка стабилизировалась.



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