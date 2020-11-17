Эксперты рассказали о Motorola Edge+, первом 5G-смартфоне для России

17.11.2020, 10:17, Разное

В РФ появился первый для отечественного рынка 5G-смартфон от компании Motorola. Edge+ с изогнутым OLED-экраном, тройной камерой и процессором Qualcomm Snapdragon 865 оценили эксперты.

В первую очередь, специалисты сферы обратили внимание на то, что в смартфоне установлен не просто модем для работы в мобильных сетях пятого поколения, а 5G-модуль, функционирующий на частотах mmWave, бенд n258, выделенных в РФ для запуска 5G по всей стране. Сильно изогнутый дисплей занимает почти 96% всей площади лицевой панели, «сползая» на боковые грани. В углу экрана сверху расположен небольшой круглый вырез для 25-мегапиксельной селфи-камеры, под верхнюю кромку разработчики вынесли тоненькую полоску разговорного динамика.

Основная камера смартфона получила главный объектив разрешением в 108 мегапикселей. Дополняют ее модули с разрешением в 16 и 8 миллионов пикселей. Вместе с тройкой датчиков камер в вертикальной плашке на задней крышке расположен также двойной светодиодный модуль вспышки и TOF-сенсор. На фронтальной панели размещаются два микрофона. Оставили в устройстве аналоговый аудиоразъем на 3,5 миллиметра, он находится на верхней грани. Нижняя при этом получила традиционные микрофон, динамик, разъем USB Type-C, а также слот для nano-SIM. При этом в Motorola Edge+ отсутствуют полноценная влагозащита, а сканер отпечатков пальцев, вынесенный в нижнюю часть тыльной панели, не реагирует на жирные или мокрые пальцы.

Работает девайс на десятой версии ОС Android. На изогнутые края дисплея можно вынести панель быстрого запуска выбранных приложений с переключением между ними, а также шторку уведомлений. При этом 6,7-дюймовый экран выполнен по технологии pOLED, его частота обновления равна 90 герцам, а плотность пикселей составляет 385 ppi. Кроме того, дисплей оснащен эффективным олеофобным покрытием и защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 5.

Также в аппарате есть Bluetooth 5.1, поддерживающий aptX и LDAC, Wi-Fi, NFC, GPS, BeiDou, Глонасс, барометр, цифровой компас и гироскоп. В продаже смартфон появится не ранее мая следующего года по цене от 1000 долларов США.