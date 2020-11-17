Ученые доказали возможность существования земных микроорганизмов на Марсе

17.11.2020, 10:17, Разное

Российские исследователи установили, что микроорганизмы земного типа способны выжить на Марсе даже при учете высокой концентрации перхлоратов. Вместо гибели колоний микробов специалисты наблюдали увеличение их численности и разнообразия.

Исследованием занимались сотрудники факультета почвоведения Московского государственного университета им. Ломоносова. Они взяли образцы пустынной и древней мерзлой породы с микробными сообществами, а затем воздействовали на них высококонцентрированными перхлоратами. После этого количество и разнообразие микроорганизмов заметно увеличивалось, что указывало на пригодность марсианских условий для земных микробов.

Несмотря на то, что Марс является каменистой планетой, подходящей для наличия жизни, из-за отсутствия жидкой воды существовать она там не может. В основном вода на Марсе находится в твердом виде. Из-за низкого давления (в 100 раз ниже земного) при таянии льда вода моментально становится паром. Но благодаря существованию на Марсе перхлоратов все же некая часть жидкости, поскольку их растворы имеют низкую температуру замерзания, может содержаться в почве.