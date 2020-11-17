Жена Петросяна рассказала о строгом воспитании маленького сына

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17.11.2020, 10:17, Разное

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пояснила в Instagram о довольно строгом воспитании маленького сына Вагана. Известно, что малыш с первого дня жизни спит не только в собственной кровати, но и в отдельной комнате.
Татьяна Брухунова накануне решила поотвечать на вопросы подписчиков. Они много спрашивают жену Петросяна о методах воспитания сына. Жена Петросяна рассказала, что после выписки из роддома не поддалась на плач малыша, приучив его спать в отдельной комнате в собственной кровати. Брухуновой не сложно встать ночью и подойти к ребенку. Процесс засыпания после пробуждения занимает не более 3-5 минут. Брухунова не приемлет укачиваний и долгого ношения маленького Вагана на руках.

Отвечая на вопросы фолловеров, супруга Евгения Петросяна пояснила и о достижениях сына. Восьмимесячный Ваган уже вовсю интересуется музыкой. В особенности наследнику Петросяна нравятся песни из советских мультфильмов.

Евгений Петросян два месяца назад решил поделиться информацией о том, что в 13 марта у него родился сын. Наследник был назван в честь отца комика.



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