Жена Петросяна рассказала о строгом воспитании маленького сына

17.11.2020, 10:17, Разное

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пояснила в Instagram о довольно строгом воспитании маленького сына Вагана. Известно, что малыш с первого дня жизни спит не только в собственной кровати, но и в отдельной комнате.

Татьяна Брухунова накануне решила поотвечать на вопросы подписчиков. Они много спрашивают жену Петросяна о методах воспитания сына. Жена Петросяна рассказала, что после выписки из роддома не поддалась на плач малыша, приучив его спать в отдельной комнате в собственной кровати. Брухуновой не сложно встать ночью и подойти к ребенку. Процесс засыпания после пробуждения занимает не более 3-5 минут. Брухунова не приемлет укачиваний и долгого ношения маленького Вагана на руках.

Отвечая на вопросы фолловеров, супруга Евгения Петросяна пояснила и о достижениях сына. Восьмимесячный Ваган уже вовсю интересуется музыкой. В особенности наследнику Петросяна нравятся песни из советских мультфильмов.

Евгений Петросян два месяца назад решил поделиться информацией о том, что в 13 марта у него родился сын. Наследник был назван в честь отца комика.