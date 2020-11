Гвен Стефани показала обручальное кольцо от Блейка Шелтона

17.11.2020, 9:55, Разное

Гвен Стефани и Блейк Шелтон объявили о помолвке в конце октября: тогда они выложили фотографию, на которой певица демонстрирует новое украшение на безымянном пальце, но разглядеть его подписчикам не представлялось возможным. И вот наконец Гвен показала кольцо поближе, выложив новое видео в Instagram-историях. И хотя качество изображения все равно оставляет желать лучшего, все же иностранные СМИ разглядели на нем бриллиант от 6 до 9 карат и оценили стоимость примерно в 500 тысяч долларов.

Напомним, Гвен Стефани и Блейк Шелтон подтвердили свой роман в начале ноября 2015 года, а познакомились на съемках шоу The Voice. Уже в декабре они представили друг друга родителям, а Гвен познакомила Блейка со своими детьми – сыновьями Кингстоном, Зумой и Аполло. Вскоре их романтический союз перерос в творческий: музыканты записали совместную песню Go Ahead and Brake My Heart, а Гвен также посвятила Блейку свою композицию Make Me Like You.

Для Гвен Стефани этот брак будет вторым: ранее она была на протяжении 14 лет замужем за музыкантом Гевином Россдейлом, от которого родила троих детей. Блейк Шелтон же будет жениться уже в третий раз: с 2003 по 2006 его женой была Кайнет Уильямс, а с 2011 по 2015 – Миранда Ламберт.