Антибиотики в 1,5 раза чаще вызывают тяжелое протекание коронавируса

17.11.2020, 9:53, Разное

Прием антибиотиков в 1,5 раза чаще вызывает у пациентов тяжелое протекание коронавируса. Такой вывод сделали китайские ученые.

Авторы исследования провели анализ данных пациентов, поступивших в медучреждение в среднетяжелом состоянии. Части заболевших с коронавирусом в первые дни лечения в условиях стационара давали антибиотики. Остальные не принимали данную категорию препаратов или же делали это позже. За месяц доля пациентов, у которых было зафиксировано тяжелое протекание COVID-19, выросла в два раза в группе, где лечение осуществлялось антибиотиками.

Отмечается, что категории больных отличались по времени пребывания в стенах учреждения. Те, кто сразу начал принимать антибиотики, провели в больнице в среднем 18 дней, представители второй группы – 13 дней.

По словам китайских ученых, все антибиотики обладают побочными эффектами, они негативно отражаются на нормальной работе печени и почек. Данная категория препаратов угнетает кишечную микрофлору. В то же время в медицинской практике имеются случаи, когда антибиотики нужны пациентам, в том числе тем, кто болен COVID-19. Порой к коронавирусу добавляется бактериальная инфекция, а она требует лечения данными препаратами.