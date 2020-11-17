Ученые рассказали, как самостоятельно тренироваться эффективнее

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17.11.2020, 9:53, Разное

Ученые, которые работают в Сибирском федеральном университете (СФУ), разработали ряд рекомендаций, помогающих сделать самостоятельные тренировки эффективнее. Эксперты считают, что для похудения, увеличения двигательной активности и развития выносливости важен самомониторинг на постоянной основе.
По словам ученых из СФУ, отличные результаты можно получить, если регулярно выполнять циклические упражнения и правильно анализировать результаты с помощью специальных программ на гаджетах. Согласно результатам ранее проведенных исследований, люди от 18 до 25 лет на протяжении последнего десятилетия стали намного меньше заниматься спортом. Эксперты убеждены, что причина кроется в росте психоэмоциональных нагрузок и процессе визуализации различных сфер жизни. Даже те молодые люди, которые посещают спортзалы и фитнес-центры, не всегда остаются довольны результатами.

Как отметил кандидат наук Александр Осипов, части клиентов спортклубов все-таки удается заниматься интенсивнее и выполнять большее количество упражнений, затрачивая аналогичное время, как и остальные. В ходе исследования исследователи посчитали, какое количество килокалорий затрачивают испытуемые молодые люди за 12 недель. Специалистам в этом помогли видеозаписи с тренировок и информация, полученная с помощью фитнес-приложений. Они выделили более продуктивных участников эксперимента и установили, что им удавалось расходовать большее число килокалорий, просто меняя условия упражнений и скорость их выполнения. При этом, молодые люди руководствовались исключительно собственными ощущениями и желаниями на тренировках.



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