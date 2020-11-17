Молодежь чаще стала переносить СOVID-19 с осложнениями – Степанов

17.11.2020, 9:45, Новости дня

У молодых людей чаще стали наблюдаться осложнения при заболевании СOVID-19. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV 16 ноября.

“СOVID-19 очень быстро распространяется. Сейчас мы видим осложнения у молодых людей. Они очень тяжело переносят заболевание. Именно поэтому мы вынуждены искать противоэпидемические меры и предлагать их”, – сказал Степанов.

По его словам, наилучший способ борьбы с болезнью – полный карантин. Однако, по расчетам Министерства финансов и Министерства экономики Украины, страна не сможет на него пойти, подытожил министр.

Степанов сообщил об инфицировании коронавирусом 14 ноября. Сейчас он работает дистанционно. 15 ноября он сказал, что намерен на собственном примере узнать, что происходит с пациентами с COVID-19.

По данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, по состоянию на утро 17 ноября в Украине подтверждено 545 689 случаев COVID-19, 9697 человек умерли, 244 197 пациентов выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.