 

Доктор Мясников назвал период наибольшего риска заражения коронавирусом

17.11.2020, 9:17, Разное

Доктор Александр Мясников пояснил о периоде, когда присутствует наибольший риск заражения коронавирусом. По его словам, инфицированный человек опасен за два дня до появления первых симптомов COVID-19.
За вышеназванное время коронавирус успевает размножиться в носоглотке инфицированного. В следующие шесть дней риски заражения от заболевшего уменьшаются.

Как показал обзор почти трех десятков исследований, ПЦР тесты оказываются положительными в течение 18 дней. У 20% людей коронавирус выявляется спустя несколько месяцев от момента заражения. В это время они уже не могут заразить других. По данной причине специалисты ВОЗ отменили рекомендацию сдачи повторных тестов. Решение о выписке принимается, исходя из клинической картины.

Напомним, что первый случай коронавируса был зафиксирован в Китае в декабре прошлого года. Всего в мире зафиксировано 55 миллионов случаев COVID-19. Уже выздоровели 35,2 миллиона человек, 1,33 миллиона пациентов скончались.



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