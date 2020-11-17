Эксперт рассказал россиянам о выгоде от использования старых смартфонов

17.11.2020, 9:17, Разное

Специалист в сфере цифровых технологий Антон Аверин пояснил россиянам, какую выгоду можно извлечь от использования устаревших смартфонов. Он порекомендовал не выбрасывать гаджет даже после приобретения нового устройства.

Поскольку смартфоны обладают широким функционалом, использовать их удастся в различных ситуациях. Так, устаревший гаджет может заменить навигатор, видеорегистратор, видеоняню или систему видеонаблюдения благодаря встроенной видеокамере, отметил Антон Аверин.

Кроме того, если владелец устаревшего смартфона пользуется стриминговыми сервисами, то после установки соответствующего приложения устройство превратится в пульт дистанционного управления. А любители музыки смогут использовать гаджет в качестве музыкальной колонки или обычного будильника.

Однако при наличии необходимости продать старый смартфон Антон Аверин советует рассмотреть специализированные интернет-сервисы. На этих площадках можно выгодно реализовать устаревшее устройство.