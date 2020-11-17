На выплаты семьям с детьми выделили 62 млрд рублей

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17.11.2020, 9:08, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 61,8 млрд рублей для выплат на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина.

Решение о выделении средств Мишустин анонсировал на заседании правительства 12 ноября. Общая сумма средств резервного фонда на эти выплаты в 2020 году превысит 123 млрд рублей, передает РИА «Новости».

«Почти 62 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением числа детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в РФ уже более 4,2 млн человек.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона, уточняли ранее в пресс-службе кабмина.



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