Больше 2,6 тыс. неучтенных голосов нашли в Джорджии при пересчете

17.11.2020, 9:08, Новости дня

Пересчет голосов избирателей на президентских выборах в США в американском штате Джорджия позволил выявить свыше 2,6 тыс. неучтенных голосов в одном из округов, сообщают местные СМИ.

Газета Atlanta Journal-Constitution сообщила, что сбой, предположительно, произошел из-за проблемы со сканером бюллетеней, передает РИА «Новости».

Обнаруженные бюллетени могут помочь президенту США Дональду Трампу сократить разрыв от кандидата от демократов Джо Байдена, избранного по предварительным данным СМИ президентом США.

На данный момент, по информации телеканалов, отрыв Байдена от Трампа превышает 14 тыс. голосов.

Сотрудник избирательной комиссии Джорджии Гэбриел Стерлинг заявил, что это был не технический сбой, и призвал к отставке главы избиркома округа, где были обнаружены бюллетени.

Отмечается, что в других округах штата пересчет пока не выявил серьезной разницы в количестве голосов.

Напомним, Трамп потребовал остановить пересчет голосов в Джорджии. Кроме того, он выразил уверенность в победе на выборах в штате Пенсильвания.

При этом местный суд Пенсильвании постановил, что часть присланных по почте избирательных бюллетеней не должна учитываться при подсчете голосов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений, а также писала о женщине, преградившей путь к высшей власти кандидату от Демократической партии США.