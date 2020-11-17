 

Юлия Савичева рассказала о борьбе в юности с анорексией

17.11.2020, 8:53, Разное

Российская певица Юлия Савичева призналась, что столкнулась с анорексией в возрасте 12-13 лет. Исполнительницу волновали ее «пухлые щеки», на которые обратил внимание один из ее родственников, из-за чего она практически перестала кушать и похудела до 37 кг.
При этом Юлия Савичева в тот период не руководствовалась рекомендациями диетологов, а сама организовывала себе рацион. Так, исполнительница целый день могла употреблять только огурцы или йогурт, или же обходилась чипсами и глазированным сырком. Чтобы не волновать родителей она делала вид, что кушает, но на самом деле к еде не притрагивалась.

В итоге к 15 годам Юлия Савичева весила всего 37 кг. Все это отразилось на ее здоровье. Волосы будущей певицы стали ломкими, она часто чувствовала себя плохо и испытывала головокружение. Из этого состояния ей помог выбраться Максим Фадеев. Он поставил ей ультиматум, заключавшийся в том, что либо она начинает нормально питаться, либо покидает «Фабрику звезд».



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