Нефть подорожала перед встречей ОПЕК

17.11.2020, 8:48, Новости дня

Мировые цены на нефть растут: инвесторы ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится во вторник, также трейдеры продолжают оценивать перспективы по спросу на фоне новостей по вакцине от коронавируса.

По состоянию на 7.59 цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,84% – до 44,19 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,68%, до 41,62 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Позднее в ходе торгов состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, участники которого обсудят ситуацию на рынке нефти на фоне второй волны коронавируса в мире. Инвесторы оценивают, какие решения по добыче примут страны ОПЕК+ в связи с ситуацией вокруг пандемии.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме – на 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года, а далее предполагается снижение на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

Однако начало второй волны COVID-19 вызвало опасения о замедлении темпов восстановления спроса на нефть. Появились сообщения, что ОПЕК+ обсуждает возможность отсрочки своего планового роста добычи на квартал или два.

Новости по вакцине от коронавируса также влияют на перспективы по восстановлению экономики и, следовательно, по спросу на нефть. В понедельник компания Moderna заявила, что итоги третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса показали ее эффективность на уровне 94,5%. Кроме того, ранее об успешных испытаниях вакцины сообщали фармацевтические компании Pfizer и BioNTech.