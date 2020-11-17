Онищенко назвал способ повысить сопротивляемость организма к коронавирусу

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17.11.2020, 8:48, Новости дня

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко перечислил способы повысить сопротивляемость организма коронавирусу.

Онищенко заявил, что для того, чтобы повысить сопротивляемость организма и снизить риск заразиться коронавирусом, нужно хорошо питаться, следить за уровнем витамина D, который интенсивно стимулирует иммунную систему, а также держать себя в тонусе и не забывать о физической активности, передает радио Sputnik.

Он отметил, что ситуацию с заболеваемостью осложняет холодное время года, и призвал россиян внимательнее следить за здоровьем, одеваться по погоде, так как любая простуда ослабляет иммунитет.

Он также подчеркнул необходимость поддерживать дома нормальную температуру.

При этом Онищенко выступил против тотальных ограничений, указав на важность выявления и изоляции больных, что должно, по его мнению, резко снизить темпы распространения инфекции.

Вместе с тем бывший главный санитарный врач поддержал необходимость изоляции пенсионеров и людей с проблемами с онкологией и сердцем.

Ранее Онищенко дал прогноз по срокам спада заболеваемости COVID-19.



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