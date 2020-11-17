 

Жена Хрусталева возмутилась ситуацией вокруг госпитализации телеведущего

17.11.2020, 8:40, Новости дня

Жену телеведущего Дмитрия Хрусталева Марию Гончарук возмутил ажиотаж вокруг госпитализации супруга, об этом она сообщила в соцсетях.

Гончарук написала в Instagram, что ей «хочется обратить внимание не только на журналистскую этику, но и на врачебную (и всего медперсонала, в том числе), да и на просто общечеловеческую».

Певица выразила недовольство появлявшимися публикациями с непроверенной информацией, а также «сливами» личной информации телеведущего.

Она также осудила тех, кто счел госпитализацию артиста пиар-ходом.

«Комментаторы… Какие жестокие люди… «Пиар» – вы в своем уме?! Когда у вас возникают подобные мысли – ударьтесь о стенку, куда более полезное дело сделаете, чем писать что-то подобное», – добавила жена Хрусталева, пожелав при этом подписчикам здоровья и человечности.

Ранее сообщалось, что телеведущий и актер Дмитрий Хрусталев госпитализирован в реанимацию в городе Сестрорецке. Позже он пришел в себя и рассказал, что случилось: шоумен попал в больницу с предварительным диагнозом «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

Фитнес-тренер, диетолог-нутрициолог Арина Скоромная заявила в комментарии газете ВЗГЛЯД, что состояние, которое была зафиксировано у Хрусталева, могло быть вызвано приемом стероидов.



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