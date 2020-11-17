На Украине назвали последствия закрытия торгпредства России

17.11.2020, 8:40, Новости дня

Украина понесет убытки из-за закрытия торгового представительства России, причиной станет активное развитие в РФ программы импортозамещения, сообщил украинский экономист Юрий Гаврилечко.

Так эксперт в статье для портала «Главред» оценил постановление главы правительства РФ Михаила Мишустина о закрытии торговых представительств на Украине и в Литве.

«Если раньше мы поставляли туда значительную часть продукции с высокой добавочной стоимостью, в частности, продукцию нашего машиностроения, то сейчас в Россию будет попадать еще меньше. Далее можно ожидать, что РФ будет забирать отсюда какую-то часть необходимых ей полезных ископаемых, продуктов питания разной номенклатуры, а с более высокотехнологичными товарами будет наблюдаться дальнейшее снижение товарооборота», – отметил Гаврилечко.

Он добавил, что снижение товарооборота гарантированно коснется и «более высокотехнологичных товаров». При этом даже несмотря на упавшие обороты, РФ остается для Украины одним из крупнейших партнеров по внешнеэкономической деятельности, подчеркнул эксперт.

В среду премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии торговых представительств в Литве и на Украине. Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал закрытие российских торговых представительств на Украине.

Напомним, соглашение о взаимном учреждении торговых представительств между Россией и Украиной прекратило действовать 27 сентября. Кабмин Украины принял решение о разрыве этого соглашения 17 августа.