 

Стали известны опасные последствия легкой формы коронавируса

17.11.2020, 8:08, Новости дня

Нетяжелая форма коронавируса, при которой риск осложнений оценивается как достаточно низкий, имеет серьезные последствия, считают эксперты британской группы Coverscan.

Исследование с участием свыше 200 пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме, показало, что симптомы у таких заболевших сохранялись долго, при этом почти у 70% из них были повреждены один или несколько органов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Чаще всего в зоне риска оказывались легкие, сердце и поджелудочная железа. Также вирус давал осложнения на почки, печень и селезенку.

Кроме того, даже через несколько месяцев после заражения люди жаловались на одышку, мышечные спазмы и головные боли.

Ранее ученый рассказал, кто наиболее подвержен тяжелой форме течения вызываемого коронавирусом заболевания.



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