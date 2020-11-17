Летевший из Сургута в Москву самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске

17.11.2020, 8:08, Новости дня

Cамолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Сургута в Москву, совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска из-за запаха дыма в кабине пилотов, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Лайнер вылетел из Сургута в 7.41 (5.41 мск), но спустя полтора часа приземлился в Ханты-Мансийске. Причиной вынужденной посадки стал запах дыма в кабине пилота, сообщило ведомство в Telegram.

В прокуратуре уточнили, что на борту воздушного судна находились 66 пассажиров и шесть членов экипажа.

«Посадка произошла в штатном режиме. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности полетов», – добавили в надзорном органе.

Отмечается, что стоянка в Ханты-Мансийске займет чуть более полутора часов, в Москву рейс должен прибыть в 12.16.

Ранее пассажирский самолет Superjet100 Уфа – Москва, подавший сигнал о технических проблемах на борту, совершил штатную посадку в московском аэропорту Шереметьево.