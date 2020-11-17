 

Летевший из Сургута в Москву самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске

17.11.2020, 8:08, Новости дня

Cамолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Сургута в Москву, совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска из-за запаха дыма в кабине пилотов, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Лайнер вылетел из Сургута в 7.41 (5.41 мск), но спустя полтора часа приземлился в Ханты-Мансийске. Причиной вынужденной посадки стал запах дыма в кабине пилота, сообщило ведомство в Telegram.

В прокуратуре уточнили, что на борту воздушного судна находились 66 пассажиров и шесть членов экипажа.

«Посадка произошла в штатном режиме. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности полетов», – добавили в надзорном органе.

Отмечается, что стоянка в Ханты-Мансийске займет чуть более полутора часов, в Москву рейс должен прибыть в 12.16.

Ранее пассажирский самолет Superjet100 Уфа – Москва, подавший сигнал о технических проблемах на борту, совершил штатную посадку в московском аэропорту Шереметьево. 



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Открытие школ после карантина — ключ для Трампа к победе на выборах

02.09 / В РФ собрались упростить получение налоговых вычетов

13.11 / В РФ запустили отечественный навигатор на Android Auto

22.09 / Малышеву заметили на Курском вокзале без защитной маски

03.09 / Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку

05.07 / Фигурант дела Шеремета Антоненко: За все время ареста у меня было два свидания, и те пришлось выгрызать

23.10 / Европарламент присудил премию Сахарова белорусской оппозиции

26.10 / Алиев оценил «замороженный» карабахский конфликт

17.09 / Штатная численность украинской армии будет уменьшена в 2020 году на 20 тыс. должностей – Генштаб

25.06 / Москва открылась для бизнеса и… военного парада

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска