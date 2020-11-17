Великобритания закупит 5 млн доз вакцины от Moderna

17.11.2020, 8:00, Разное

Акции Pfizer упали после новостей о новом препарате.

Великобритания заказала пять млн доз новой вакцины против коронавируса от американской компании Moderna, сообщает Sky News со ссылкой на минздрав королевства.

«Мы можем видеть луч надежды», — сказал министр здравоохранения страны Мэттью Хэнкок. Он назвал «прекрасными» новости о том, что препарат Moderna показал эффективность 94,5%. По словам Хэнкока, британцы могут получить вакцину уже весной 2021 года.

Сейчас Великобритания ожидает поставок семи разных вакцин — всего 335 млн доз —, чтобы, по выражению Хэнкока, «обеспечить целый банкет».

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При этом он призвал спокойно отнестись к появлению вакцины против COVID-19 с высокой эффективностью: «Пока всё предварительно, данные ограничены, а производственные мощности еще не достигли нужного размаха».

16 ноября в компании Moderna сообщили, что вакцина их производства показала показала 94,5% эффективности в ходе третьей фазы испытаний. Похожий препарат компаний Pfizer и Biontech на прошлой неделе показал более 90% эффективности.

Исследование показало, что новый препарат от Moderna сохраняет свои свойства в течение месяца, если его хранить в обычных холодильниках, а при комнатной температуре — в течение 12 часов. Вакцина от Pfizer может, в свою очередь, может перевозиться только при температуре минус 70 градусов Цельсия.

На фоне новостей о разработках Moderna акции Biontech и Pfizer упали на 15,73% и 3,94% соответственно. Акции видеосервиса Zoom, пережившего расцвет популярности во время карантина, упали на 3,23%.

Бумаги самой Moderna, наоборот, подорожали на 10,21%. Кроме того, значительно выросли акции компаний, занятый в туристическом сектор — например, United Airlines и American Airlines.