После исчезновения с ТВ Никита Малинин продолжает заниматься творчеством

17.11.2020, 7:53, Разное

Стало известно, куда с телеэкранов пропал российский певец Никита Малинин, завоевавший популярность после победы в популярном шоу «Фабрика звезд-3». Оказалось, что сын Александра Малинина продолжает заниматься творчеством, только от выступления на телевидении он отказался.

До пандемии коронавируса Никита Малинин часто гастролировал по российским городам. Он продолжает писать музыку, но личную жизнь старается не афишировать. По этой же причине его редко можно увидеть на телеэкранах, ведь певец старается избегать публичности.

Сейчас Никита Малинин вместе с супругой Натальей, с которой он познакомился еще в школе, и ребенком, появившимся на свет в 2017 году, живут в загородном доме. Стоит напомнить, что наибольшую славу певец снискал в 2000-е после победы на шоу «Фабрика звезд-3».